Ce matin, Vincent Cassel et Reda Kateb sont nos invités pour le film "Hors Normes", en salles le 23 octobre

Vincent Cassel, acteur, réalisateur et producteur et l'acteur Reda Kateb, dans le film "Hors normes" d'Olivier Nakache, et Éric Toledano. © 2019 PROKINO Filmverleih GmbH / Carole Bethuel

La bande du jour : Tanguy Pastureau, Frédérick Sigrist, Tom Villa et Guillermo Guiz

"Hors Norme" réalisé par Olivier Nakache et Eric Toledano revient sur le parcours de Bruno (Vincent Cassel) et Malik (Reda Kateb) éducateurs depuis 20 ans d'enfants et adolescents autistes.

+ Daoud Tatou fondateur et responsable du Relais Ile-de-France. C’est lui qui a inspiré le rôle de Malik joué par Réda Kateb.

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook avec toutes les photos et informations des émissions ! Pour assister aux émissions, réservez ICI