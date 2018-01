Frédéric Beigbeder est l'invité de La Bande Originale pour nous présenter son dernier roman, "Une vie sans fin" (Ed. Grasset) en librairie depuis le 3 janvier. HollySiz sera en live pour trois titres.

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Albert Algoud et Thomas Wiesel.

« La vie est une hécatombe. 59 millions de morts par an. 1,9 par seconde. 158 857 par jour. Depuis que vous lisez ce paragraphe, une vingtaine de personnes sont décédées dans le monde – davantage si vous lisez lentement. L’humanité est décimée dans l’indifférence générale. Pourquoi tolérons-nous ce carnage quotidien sous prétexte que c’est un processus naturel ? Avant je pensais à la mort une fois par jour. Depuis que j’ai franchi le cap du demi-siècle, j’y pense toutes les minutes. Ce livre raconte comment je m’y suis pris pour cesser de trépasser bêtement comme tout le monde. Il était hors de question de décéder sans réagir. » F. B.

Contrairement aux apparences, ceci n’est pas un roman de science-fiction. (Source : site des Editions Grasset).

HollySiz sera en live pour trois titres : "Rather than talking", une reprise de "GloryBox" de Portishead et "Cuban Mood"

HollySiz en concert :

Le 6 avril à La Rochelle

Le 13 avril à Lille

Le 14 avril à Rouen

Le 5 mai à Lyon

Le 18 mai à Strasbourg

Le 19 mai à Dijon

Le 24 mai à Toulouse

Le 1er juin à l’Olympia

