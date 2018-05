Claire Chazal signe une autobiographie aux Editions Grasset, "Puisque tout passe" en librairie depuis le 02 mai, et vient la présenter dans la Bande Originale. Her sera en live pour trois titres.

Claire Chazal, festival du film d'Angoulême - 2017 © AFP / Yohan BONNET

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Albert Algoud et Alison Wheeler.

Claire Chazal signe une autobiographie aux Editions Grasset, "Puisque tout passe" en librairie depuis le 02 mai, et vient la présenter dans la Bande Originale.

Her sera en live pour trois titres : "We choose", "Neighborhood", et la reprise d' "A change is gonna come" de Sam Cook.

Toutes les dates de concerts de Her sont à retrouver ICI.

La bande originale de Claire Chazal en quelques dates :

1980 : "Le cinéma", Claude Nougaro

1988 : "La reine de la Nuit" interprétée par Louisa Kennedy, tirée de "La Flûte Enchantée" de Mozart

►► Retrouvez la bande Originale sur notre page Facebook avec toutes les photos et informations des émissions !

Pour assister aux émissions, réservez ICI.