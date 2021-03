Ce matin, nous recevons l'auteur, compositeur, interprète Gaëtan Roussel pour son album "Est-ce que tu sais ?" (Play Two)

Le chanteur de "Louise Attaque", Gaëtan Roussel, 2019 © AFP / THIERRY OLIVIER / HANS LUCAS

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan et Fanny Ruwet !

Dans son nouvel album "Est-ce que tu sais ?", Gaëtan Roussel, l'ancien chanteur du groupe Louise Attaque, nous fait découvrir des tubes pop et des titres intemporels, enregistrés entre Paris et la Provence. Sur cet album concocté pendant le confinement 2020, il a invité Alain Souchon à chanter avec lui le titre "Sans sommeil" et Camélia Jordana sur la chanson "La photo".

La bande originale de Gaëtan Roussel

Début 1990, Gaëtan Roussel écoutait "C'est déjà ça", d'Alain Souchon.

Gaëtan Roussel écoutait "C'est déjà ça", d'Alain Souchon. En 1996 - 1999, Gaëtan Roussel écoutait "Karma Police" de Radiohead.

Gaëtan Roussel écoutait "Karma Police" de Radiohead. En 2008, Gaëtan Roussel écoutait "A-Punk" de Vampire Weekend.

Gaëtan Roussel écoutait "A-Punk" de Vampire Weekend. En 2011, Gaëtan Roussel écoutait "Someone like you" d'Adele.

Gaëtan Roussel écoutait "Someone like you" d'Adele. En 2017, Gaëtan Roussel écoutait "Stella Botox" de Christophe.

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émissions !