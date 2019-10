Ce matin, Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal présentent le film "Mon chien stupide", en salles le 30 octobre

L'actrice et chanteuse, Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal, acteur, réalisateur, scénariste et dialoguiste, à Cannes, pendant le festival. © Getty / Pascal Le Segretain

La bande du jour : Tanguy Pastureau, Frédérick Sigrist, Albert Algoud et Guillermo Guiz

Dans "Mon chien stupide" Henri (Yvan Attal) est en pleine crise de la cinquantaine et pense que sa femme Cécile (Charlotte Gainsbourg) et leurs quatre enfants sont la cause de ses échecs...

+ Guillemette Odicino, journaliste, cheffe de rubrique cinéma pour Télérama et chroniqueuse tous les vendredis dans « Grand bien vous fasse » d’Ali Rebeihi.

La bande originale de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal

En 1991 : "Imagine" de John Lennon

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook avec toutes les photos et informations des émissions ! Pour assister aux émissions, réservez ICI