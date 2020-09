Ce matin, nous recevons Reem Kherici et Kheiron pour le film "Brutus vs César" sur Amazon Prime

Kheiron à Deauville en 2016 et Reem Kherici à Paris en 2020 © Getty / Auteur Foc Kan/WireImage et Stephane Cardinale - Corbis

La bande du jour : Leila Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan et Fanny Ruwet

Dans "Brutus Vs César" les sénateurs Rufus et Cassius s'associent pour assassiner le tyrannique César et missionnent son fils illégitime Brutus pour porter le coup de grâce...

Virginie Girod écrivaine et historienne, spécialiste de l'Antiquité romaine, de l'histoire des femmes et de la sexualité. Elle est l’auteur de La véritable histoire des douze Césars (Pocket)

La bande originale de Reem Kherici et Kheiron

En 2000 Kheiron écoutait "Demain c'est loin" d'IAM et "L'union fait la force" de L'arcane, et Reem Kherici écoutait "After dark" de Tito & Tarantula de l'album "From Dusk Till Dawn".

Kheiron écoutait "Demain c'est loin" d'IAM et "L'union fait la force" de L'arcane, et Reem Kherici écoutait "After dark" de Tito & Tarantula de l'album "From Dusk Till Dawn". En 2010 Kheiron écoutait "Da Rockwilder" de Method Man and Redman et Reem Kherici écoutait "The Wizard of Gstaad" (extrait de la BO du film "OSS 117 : Rio ne répond plus…")

Kheiron écoutait "Da Rockwilder" de Method Man and Redman et Reem Kherici écoutait "The Wizard of Gstaad" (extrait de la BO du film "OSS 117 : Rio ne répond plus…") En 2013 - 2015 Kheiron écoutait "Mir-e Nowruz" (Ramteen Remix) de Ahmad Ali Rezayi et Reem Kherici écoutait "Lighthouse" de Patrick Wtason, la BO de "Paris à tout prix".

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émissions !