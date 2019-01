Philippe Sollers est ce matin notre invité pour « Une conversation infinie » écrit avec Josyane Savigneau (Editions Bayard)

La journaliste et le romancier dévoilent leur amitié en parlant d’amour dans « Une conversation infinie » (Bayard)

Qui a décidé que, parvenus à un malentendu radical, les hommes et les femmes n’avaient plus rien à se dire ? Voici la preuve du contraire : depuis plus de vingt ans, en fin d’après-midi, un écrivain connu et très controversé (Philippe Sollers) parle avec une journaliste réputée et elle-même controversée (Josyane Savigneau).

Ils abordent, dans une conversation qui n’est pas près de finir, les sujets qui préoccupent la société de leur temps, et leurs obsessions particulières. Tout y passe : l’amitié, l’amour, la fidélité, la littérature, la sexualité, la politique, la religion. Ils sont rarement d’accord, ce qui fait l’actualité de leurs échanges.

+ Guillaume Villemot, publicitaire, expert en communication, fondateur du Festival des Conversations et auteur de « Osez les conversations » aux éditions Eyrolles viendra nous parler de l’art de la conversation.

