Ce matin, nous recevons la comédienne Aure Atika et la réalisatrice Marion Laine pour le film "Voir le jour"

Aure Atika à Lyon en 2019 © Getty / Stephane Cardinale

La bande du jour : Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan et Alexis Le Rossignol

Le film "Voir le jour" disponible en VOD et DVD revient sur le parcours de Jeanne, auxiliaire de maternité à Marseille qui se bat pour défendre les mères et leurs bébés face au manque d’effectif et à la pression de leur direction.

Le Professeur Wissam El-Hage, psychiatre au CHU de Tours, responsable du centre régional de psychotraumatologie, spécialisé dans le stress post-traumatique. Il a mené et mène encore aujourd’hui des enquêtes auprès des soignants de première ligne face à la COVID et il est l’auteur avec Coraline Hingray de « Le trauma ? Comment s'en sortir » publié aux éditions Deboeck.

La bande originale d'Aure Atika et Marion Laine

2007 : Aure Atika écoute Motorbass « Les ondes » et Marion Laine écoute "Abdul & Cléopatra" de Jonathan Richman

