Aujourd'hui dans la Bande Originale, l'acteur Gaspard Ulliel et l'actrice Céline Salette pour le film "Un Peuple et son roi" de Pierre Schoeller, en salles le 26 septembre.

Gaspard Ulliel, acteur et mannequin français, lors de la Berlinale, festival de cinéma de Berlin, en février 2018. © AFP / Stefanie Loos

Céline Salette et Gaspard Ulliel sont les invités de la Bande Originale pour présenter Un Peuple et son roi. Dans ce film, Pierre Schoeller, le réalisateur, raconte l'histoire d'un peuple entré en révolution en 1789, et retrace les destin d'hommes, de femmes et de figures historiques.

Olivier Coquard, docteur en histoire et grand spécialiste de la période de la révolution, nous apportera son éclairage. Il a participé à la rédaction du dernier numéro d’Historia, "1789-1793, Histoire d’une Révolution" et son dernier livre Quand le monde a basculé (Nouvelle histoire de la révolution française 1789-1799), est toujours disponible aux éditions Taillandier.

La Bande originale de Céline Salette :

En 2003, Céline Salette entre au Conservatoire et elle écoute "Breathe" de Blu Cantrell

2012, l'année du théâtre et "The wolves (act 1&2)" de Bon Iver

La Bande originale de Gaspard Ulliel :

En 2003, André Téchiné offre un rôle à Gaspard Ulliel dans Les Egarés, il commence le cinéma et il écoute "Sky Saw" de Brian Eno

2012, l'année de ses premiers pas au théâtre. Avant de rentrer sur scène, il écoute "L'ouverture de Samson et Dalila" de Camille Saint-Saëns

