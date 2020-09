Dans cette émission, nous recevons la chanteuse, Dani, pour son nouvel album "Horizons dorés" édité chez Warner.

La chanteuse Dani au Grand Palais / 2012 © AFP / FRANCOIS GUILLOT

La bande du jour : Leila Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan et Paul Mirabel

Quatre ans après la compilation, La nuit ne dure pas, et dix ans après le dernier album, Le Paris de Dani, l’actrice et chanteuse revient, en 2020, avec Horizons dorés réalisé par Renaud Letang, dont les arrangements rocks et épurés, mettent en avant sa voix si singulière et si familière.

Benoît Berthelot journaliste au magazine Capital. Il a écrit en 2019, Le monde selon Amazon aux éditions du Cherche-Midi.

La bande originale de Dani

En 1963 , Dani écoutait You really got me du groupe The Kinks et Garçons manqués d'elle-même.

, Dani écoutait You really got me du groupe The Kinks et Garçons manqués d'elle-même. En 1987, elle écoutait Jane Birkin avec la chanson, Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve et la chanson des Valentins, Les Maux Dits.

elle écoutait Jane Birkin avec la chanson, Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve et la chanson des Valentins, Les Maux Dits. En 2001, elle écoutait Perfect Day, de Lou Reed et le duo qu'elle-même faisait avec Étienne Daho sur la chanson de Gainsbourg Comme un Boomerang.

►► Retrouvez La Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émissions !