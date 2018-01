Victoria Abril et Jean-Baptiste Maunier sont les invités de La Bande Originale. Ils seront sur la scène du Théâtre de la Madeleine à partir du 27 janvier avec "Paprika" de Pierre Palmade.

Victoria Abril et Jean-Baptiste Maunier © AFP / Loïc Venance / Valery Hache

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Tom Villa et Frédérick Sigrist.

PAPRIKA, le grand retour de Victoria Abril sur scène dans une comédie de Pierre Palmade !

Eva est une femme très indépendante et douée d’un certain sens de la fête. Lorsqu’un matin, Luc, un beau jeune homme qui prétend être son fils, sonne à sa porte, elle n’ose pas lui avouer son identité. Commence alors un enchaînement de mensonges qu’elle va avoir du mal à gérer. D’une part, grâce à son concierge qui lui voue un amour aveugle et platonique, d’autre part malgré la bonne volonté de sa meilleure amie stripteaseuse et gaffeuse, tout cela agrémenté d’un pompier bien trop sexy. C’est certain, ça ne va pas manquer de piquant !

Martine Brousse, Présidente de la Voix de l'Enfant, viendra nous parler des enfants abandonnés à la naissance.

La bande originale de Victoria Abril et Jean-Baptiste Maunier en 3 dates :

"Casta diva" dans Norma de Bellini interprétée par La Callas

"American idiot', Green Day

