Leïla Kaddour-Boudadi et Daniel Morin présentent la Bande Originale et reçoivent Anaïs Demoustier et Grégoire Ludig pour présenter "Au poste!" réalisé par Quentin Dupieux en salles dès le 4 juillet.

Anaïs Demoustier et Grégoire Ludig © AFP / Thomas Samson / Yohan Bonnet

L'émission est co-présentée par Leïla Kaddour-Boudadi et Daniel Morin.

La bande : Tanguy Pastureau, Albert Algoud, Gérémy Crédeville et Frédérick Sigrist.

Leïla Kaddour-Boudadi et Daniel Morin présentent la Bande Originale et reçoivent Anaïs Demoustier et Grégoire Ludig pour présenter "Au poste!" réalisé par Quentin Dupieux en salles dès le 4 juillet.

Renan Cros, critique cinéma pour Cinemateaser, GQ, Trois couleurs, Popopop, professeur d’histoire du cinéma et de la série à l’ESEC et à l’Université Paris Est, viendra nous parler du cinéma de Quentin Dupieux.

La bande originale d'Anaïs Demoustier et Grégoire Ludig en 2 dates:

"J'ai demandé à la lune", Indochine

"Stir it up", Patti Labelle

►► Retrouvez la bande Originale sur notre page Facebook avec toutes les photos et informations des émissions !

Pour assister aux émissions, réservez ICI.