Ce matin nous recevons Sergi Lopez pour le film « Le voyage de Marta » en salles le 17 juillet et Lou Doillon sera également avec nous en live !

L'acteur Sergi López pendant le festival Séries Mania le 27 mars 2019 à Lille. © Getty / Stephane Cardinale - Corbis

La bande du jour : Leila Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Albert Algoud et Frédérick Sigrist Hurstel

Dans « Le voyage de Marta » une jeune fille part au Sénégal avec son père et son frère et va rencontrer Khouma et Aissatou.

+ Lou Doillon en live pour nous présenter son nouvel album "Soliloquy" avec "Brother" ; "It's you" et une reprise de Chris Isaac "Wicked game"

Lou Doillon en concerts : 11.07.2019 à Aix Les Bains ; 13.07.2019 à Montigny-les-monts ; 20.07.2019 à Bourg En Bresse ; 25.07.2019 à Carcassonne ; 28.07.2019 à Nyon ; 09 et 10.08.2019 à Chanteix ; 29.08.2019 à Bulle ; 12.10.2019 à Maisons Alfort ; 31.10.2019 à Istres ; 13.11.2019 à Leuven ; 30.11.2019 à Lieusaint.

Lou Doillon nous présente également le documentaire _Haut les filles_réalisé par François Armanet (en salles le 3 juillet) dans lequel elle raconte aux côtés de neuf autres rockeuses comment elle a conquis le milieu.

La bande originale de Sergi Lopez

En 1986 : "Calle Betis" de Pata Negra

En 2001 : "Il venait d'avoir 18 ans" de Dalida

