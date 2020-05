Ce matin, une Bande Originale en télétravail de 11h à 12h avec Matthieu Chedid

Matthieu Chedid, auteur-compositeur-interprète, multi-instrumentiste et guitariste le 12 mai 2018 pendant le Festival de Cannes. © AFP / Valery HACHE

Ce matin, la Bande Originale reçoit à domicile de 11h à 12h avec Matthieu Chedid et les chroniques de : Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Marina Rollman, Agnès Hurstel et Tom Villa

La bande originale de Matthieu Chedid

1983 : Jimi Hendrix « Gypsy Eyes »

Jimi Hendrix « Gypsy Eyes » 1995 /97 : "Le Baptême" -M-

"Le Baptême" -M- 2015 : "F.O.R.T" Anna, Louis, M et Joseph Chédid

Programmation musicale

The Doors "Hello I love you"

-M- "Crois au printemps"

