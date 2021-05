Ce matin, nous recevons la comédienne et autrice Anne Parillaud et le réalisateur et scénariste Jean-Paul Salomé pour la 38ème édition du Festival du Film Policier "Reims Polar", qui se déroulera en ligne du 26 au 31 mai.

Anne Parillaud et Jean-Paul Salomé © Maxppp / LE PARISIEN / OUEST FRANCE

Le Festival du Film Policier fait peau neuve avec une édition spéciale en ligne, tout en s'inscrivant dans la tradition des années précédentes, en célébrant films policiers, polars, thrillers et films à suspense.

Anne Parillaud et Jean-Paul Salomé, tous deux membres du jury, nous présentent aujourd'hui ce festival, sa programmation et les films qui seront en compétition.

Anne Parillaud évoquera aussi son premier roman "Les abusés" paru aux éditions Robert Laffont.

Jean Ollé-Laprune : historien du cinéma, cofondateur au sein du Groupe Canal de chaînes de télévision thématiques (Ciné Cinéma et Ciné Classics). Il a lancé en 2008 la plateforme VOD SVOD FilmoTV consacré​e au cinéma et a publié en 2020 "Le cinéma policier français, 100 films, 100 réalisateurs" aux éditions Hugo Image.

En 1980, Anne Parillaud écoutait la chanson "Ne me quitte pas" interprétée par Nina Simone et Jean-Paul Salomé écoutait "Ma préférence" de Julien Clerc.

