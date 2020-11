Ce matin, nous recevons Helena Noguerra pour le spectacle "La Reine de la piste" diffusé en direct sur le site du Théâtre de la Ville le 27 novembre à 20h

Helena Noguerra à Paris en 2019 © Getty / Foc Kan

La bande du jour : Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan et Guillermo Guiz

"La reine de la piste" est un récital qui évoque l'histoire d'une femme libre à qui il arrive une curieuse aventure alors qu'elle débarque dans une fête à laquelle elle n’a pas été invitée.

Ce spectacle sera diffusé gratuitement en direct du Théâtre de la ville le 27 novembre à 20h

Benoît Lavigne, metteur-en-scène et directeur des théâtres du Lucernaire et de l’Œuvre. Dans une lettre ouverte il a interpellé le Président, son premier ministre et Roselyne Bachelot en les exhortant à ne pas abandonner la culture et ses 800 000 intermittents.

La bande originale d'Helena Noguerra

1980 : Blondie "Call me"

: Blondie "Call me" 1999 : Les Spice Girls "Wannabe"

: Les Spice Girls "Wannabe" 2002 : Jay jay Johansson "Quel dommage"

: Jay jay Johansson "Quel dommage" 2013 : "Creep" de Radiohead

