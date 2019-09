Ce matin, nous recevons Olivier Gourmet pour le film "Ceux qui travaillent" en salles le 25 septembre

Olivier Gourmet pour le film « Ceux qui travaillent » © CQT_12_2019 Condor Distribution

La bande du jour : Leila Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Tom Villa et Agnès Hurstel

Le film "Ceux qui travaillent" évoque le parcours de Franck (Olivier Gourmet), cadre supérieur qui va prendre une décision dans l'urgence pour protéger son entreprise mais avec de lourdes conséquences pour son avenir.

+ Dominique Méda, philosophe et sociologue, professeure à l’université Paris Dauphine, elle publie Les nouveaux travailleurs des applis chez PUF. Son livre "culte" est Le Travail, une valeur en voie de disparition ? (Flammarion). On retrouve également un entretien de Dominique Méda et un dossier consacré au travail dans le dernier n° de la revue Zadig

La bande originale d'Olivier Gourmet

1976 : Bob Marley “Get up, stand up”

1994 : Alain Bashung “Ostende”

1998 : Arno “Dans les yeux de ma mère”

