Ce matin, nous recevons Mélanie Page et Julien Boisselier pour la pièce "10 ans après" au Théâtre de Paris

Les comédiens de « Dix ans après » Bruno Solo, Mélanie Page et Julien Boisselier © Radio France / Bernard Richebé

La bande du jour : Leila Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan, Alexis Le Rossignol, Tom Villa et Maïa Mazaurette

Dans la pièce "10 ans après" de David Foenkinos au Théâtre de Paris on se demande : Faut il présenter son meilleur ami à la femme qu'on aime ? Faut-il dîner tous les jeudis soirs avec Bernard et Nicole ? Les gens pauvres s’aiment-ils plus longtemps que les riches ? Peut on choisir son successeur quand on quitte sa femme ? Un écrivain est-il forcément plus drôle qu’un assureur ? Faut-il rompre avant ou après le dessert ? Et on essaye de répondre à ses questions !

Saverio Tomasella psychanalyste et auteur de nombreux ouvrages dont Ces amitiés qui nous transforment aux éditions Eyrolles.

La Bande Originale de Mélanie Page et Julien Boisselier

