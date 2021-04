Ce matin, nous recevons le producteur de cinéma, agent artistique et comédien Dominique Besnehard pour son livre "Artmedia, une histoire du cinéma français", co-écrit avec Nedjma Van Egmond, paru aux éditions de l'Observatoire.

Le producteur Dominique Besnehard, octobre 2019 © Getty / Eric Fougere - Corbis / Contributeur

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan, Tom Villa et Guillermo Guiz !

Dans son livre "Artmedia, une histoire du cinéma français", Dominique Besnehard revient sur le destin incroyablement romanesque de l'agence artistique Artmedia.

Catherine Deneuve, François Truffaut, Gérard Depardieu, Patrick Dewaere, Isabelle Adjani, Jean-Paul Belmondo, Alain Resnais, Romy Schneider, Sophie Marceau, Vincent Lindon… : tous et toutes ont été les clients d’Artmedia, l'agence qui a inspiré à Dominique Besnehard la série à succès "Dix pour cent". Une agence qui a révolutionné le métier d’impresario, celui d’acteur et le septième art, composant au plus haut de sa gloire 80 % des génériques français.

Nedjma Van Egmond : Journaliste spécialisée dans la culture, elle a notamment été rédactrice en chef des pages culture de "Marianne" et codirige aujourd’hui l’agence "La Bande Spectacle". Elle a co-écrit le livre "Artmedia, une histoire du cinéma français" avec Dominique Besnehard.

La bande originale de Dominique Besnehard :

En 1973, Dominique Besnehard écoutait "Angie" des Rolling Stones.

Dominique Besnehard écoutait "Angie" des Rolling Stones. En 1977, Dominique Besnehard écoutait "Dont leave me this way" de Thelma Houston.

Dominique Besnehard écoutait "Dont leave me this way" de Thelma Houston. En 1983, Dominique Besnehard écoutait "Mourir sur scène" de Dalida.

Dominique Besnehard écoutait "Mourir sur scène" de Dalida. En 1986, Dominique Besnehard écoutait "Désirée" de Gilbert Bécaud.

Dominique Besnehard écoutait "Désirée" de Gilbert Bécaud. En 2006, Dominique Besnehard écoutait "Quand j'étais chanteur" de Michel Delpech et Alain Souchon.

Dominique Besnehard écoutait "Quand j'étais chanteur" de Michel Delpech et Alain Souchon. En 2008, Dominique Besnehard écoutait "Ordinaire" de Robert Charlebois.

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émissions !