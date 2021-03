Ce matin, nous recevons le rappeur, comédien et réalisateur Jean-Pascal Zadi, lauréat du César du meilleur espoir masculin 2021, qui nous présente la websérie "Carrément Craignos".

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan, Paul Mirabel et Tom Villa !

Après le triomphe du film "tout simplement noir", Jean-Pascal Zadi revient avec la série "Carrément Craignos" sur France.tv., qui fait suite à la série "Craignos".

Laurence Lascary : fondatrice et dirigeante de la maison de production De l'Autre Côté du Périph. Elle a produit avec réussite "L’Ascension", avec Ahmed Sylla et Alice Belaïdi en 2017. Elle a aussi co-créé le Collectif 50/50, qui promeut l'égalité des sexes et la diversité dans le cinéma.

La bande originale de Jean-Pascal Zadi

Dans les années 1980, Jean-Pascal Zadi écoutait "Mamou (Tu vois)", de Franco.

