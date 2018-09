De la bonne humeur au programme de la Bande Originale avec Gustave Kerven et Benoît Delépine pour leur film "I Feel Good", en salles le 26 septembre.

Gustave Kervern, réalisateur, scénariste et comédien français : "Near Death Experience" (2014 avec Michel Houellebecq), "Saint-Amour" (2015 avec Gérard Depardieu et Benoît Poelvoorde)... © Maxppp / David Le Deodic

La bande du jour : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Tom Villa et Guillermo Guiz.

Après Saint-Amour, Louise Michel ou Mammuth le duo de réalisateurs grolandais Gustave Kervern et Benoît Delépine présente sa nouvelle comédie : I Feel Good avec Jean Dujardin et Yolande Moreau. Au cœur de la communauté d'Emmaüs Lescar-Pau, ils racontent l'histoire de deux frère et soeur dont les visions du monde s'opposent.

Germain Sahry, fondateur et responsable de cette communauté sera également notre invité.

La bande originale de Gustave Kervern et Benoît Delépine :

Ils se rencontrent en 1998, et ils écoutent "Je suis sentimental" par Christophe Salengro

En 2004 sort Altra, le premier film du duo. Une chanson pour le résumer : "Si j'avais le portefeuille de Manu Chao", des Wampas

En 2010, ils tournent avec Depardieu pour le film Mammuth. En 2012, ils filment Poelvoorde dans Le Grand Soir. Ils écoutent "La Bière" du groupe Les Garçons bouchers

