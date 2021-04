Ce matin, nous recevons l'autrice, traductrice et metteuse en scène Alice Zeniter pour son livre "Je suis une fille sans histoire" paru aux éditions de l'Arche.

Alice Zeniter © AFP

Une bonne histoire, aujourd’hui encore, c’est souvent l’histoire d’un mec qui fait des trucs. Et si ça peut être un peu violent, si ça peut inclure de la viande, une carabine et des lances, c’est mieux..

Mais quelle place accorde-t-on dans ces histoires aux personnages féminins et à la représentation de leur corps ? Dans "Je suis une fille sans histoire", Alice Zeniter déconstruit le modèle du héros et révèle la manière dont on façonne les grands récits depuis l’Antiquité. De la littérature au discours politique, elle raconte avec humour et lucidité les rouages de la fabrique des histoires et le pouvoir de la fiction.

Juliette Ponce : créatrice des éditions Dalva, une maison d’édition à la ligne féministe consacrée aux auteures femmes.

La bande originale d'Alice Zeniter

En 2003, Alice Zeniter écoutait "Qu'est-ce qu'on se fait chier" des Têtes raides.

