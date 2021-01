Ce matin, les comédiens Frédéric Pierrot et Mélanie Thierry nous présentent la série "En thérapie" d'Eric Toledano et Olivier Nakache diffusée sur Arte le jeudi à 20h55 à partir du 4 février et disponible en intégralité sur le site arte.tv à partir du 28 janvier.

Mélanie Thierry et Frédéric Pierrot © Fred Dugit/Maxppp et XAVIER LEOTY / AFP

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan et Fanny Ruwet !

Frédéric Pierrot et Mélanie Thierry nous présentent aujourd'hui la série "En thérapie", une adaptation de la série israélienne "Be Tipul" par Eric Toledano et Olivier Nakache. L'histoire se déroule au lendemain des attentats du 13 novembre. Un psychanalyste reçoit cinq patients dans son cabinet. À travers leurs séances, la série sonde les failles d'une société en état de choc.

Gaëlle Abgrall : psychiatre, responsable de la Cellule d'Urgence Médico-Psychologique de Paris et d'île de France.

La bande originale de Frédéric Pierrot et Mélanie Thierry

Frédéric Pierrot écoutait "Hauts plateaux" du trio Henri Texier - Aldo Romano - Louis Sclavis (album Suite africaine) et Mélanie Thierry écoutait "Tell me something I don’t know" de Herman Dune. En 2019, Frédéric Pierrot écoutait "Bruxelles" de Dick Annegarn et Mélanie Thierry écoutait "Jungle boogie" de Kool & the Gang.

