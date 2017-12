Frédéric Lodéon est l'invité de La Bande Originale pour nous présenter le coffret de 4 CD, "Au Panthéon de Lodéon".

Frédéric Lodeon à la Folle journée, le festival nantais de musique classique en 2015 pour son émission sur France Musique © Maxppp / Marc Ollivier

L'émission est co-présentée par Leïla Kaddour-Boudadi et Daniel Morin.

La bande : Frédérick Sigrist, Albert Algoud et Thomas Wiesel.

Frédéric Lodéon est l'invité de La Bande Originale pour nous présenter le coffret de 4 CD, "Au Panthéon de Lodéon" dans les bacs depuis le 17 novembre.

Depuis 25 ans, Frédéric Lodéon met toute sa bonne humeur, son savoir et son énergie à partager sa passion pour la musique : entrez dans son Panthéon musical !

Frédéric Lodéon a eu plusieurs vies. Ou plutôt, il a réussi à conjuguer son amour pour la musique avec sa passion de la transmission. Après une brillante carrière de violoncelliste et de chef d’orchestre, ponctué de rencontres et d’amitiés célèbres, comme celle qui l’unit à Rostropovich, Frédéric Lodéon est chargé par Jacques Chancel, au début des années 90, d’animer une série d’émissions mensuelles « Musique, Maestro ! » sur France 3.

Il rejoint Radio France à partir de 1992, et commence à animer, sur France Inter d’abord, puis sur France Musique, le rendez-vous musical classique devenu le plus célèbre de l’audiovisuel « Carrefour de Lodéon ». Deux heures de découvertes et de madeleines de Proust, servies avec la verve et l’humeur toujours aussi savoureuse de Frédéric. En une vingtaine d’année, il aura réussi à faire entrer ce que la musique a de plus beau, dans nombre de chambres, et même d’automobiles !

Retrouvez dans ce coffret 4 CD : - CD 1 « Solistes instrumentaux » : Mstislav Rostropovich, Michel Portal, Martha Argerich… - CD 2 « Musique de chambre » : Amadeus Quartet, Brahms et Schubertinterprété par Isaac Stern, le Quatuor Modigliani… - CD 3 « Musique symphonique » : Riccardo Muti, Yehudi Menuhin, Marek Janowski… - CD 4 « Solistes vocaux » : Enrico Caruso, José Van Dam, Luciano Pavarotti…

Laurent Bayle, Directeur de la Philarmonique de Paris viendra nous parler de l’association Demos (Dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale).

La bande originale de Frédéric Lodéon en 2 dates :

►► Retrouvez la bande Originale sur notre page Facebook avec toutes les photos et informations des émissions !

Pour assister aux émissions, réservez ICI.