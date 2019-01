Ce matin, nous recevons Michèle Laroque et Françoise Berléand pour la pièce « Encore un instant » de Fabrice Roger-Lacan à partir du 29 janvier au Théâtre Edouard VII

Michèle Laroque, actrice, réalisatrice, productrice, humoriste et scénariste à la cérémonie d'ouverture lors du 10ème festival de cinéma lumière le 13 octobre 2018 à Lyon. © Getty / Arnold Jerocki

La bande du jour : Leila Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Albert Algoud, Tom Villa et Gérémy Credeville

Dans « Encore un instant » il sera question d'amour, avec des miracles qu’on ne peut expliquer.

Même après trente ans de mariage, Suzanne et Julien sont toujours fou amoureux l’un de l’autre. Un couple complice et heureux qui sait écarter ces doux dingues qui veulent tous un moment avec la star. Car Suzanne est une actrice adulée du public, au théâtre et au cinéma. Une adoration qui, parfois, va jusqu’au fétichisme de son jeune locataire Simon. Pour son retour sur les planches après dix mois d’absence, elle hésite à jouer dans la nouvelle pièce de Max, spécialement écrite pour elle. Qui mieux que son Pygmalion de mari, talentueux metteur en scène, pour la conseiller ? Max presse Suzanne de lui donner une réponse. Mais ce que veut Suzanne, c’est être seule, encore un instant, avec Julien. Julien qu’elle aime et qui l’aime, Julien qui râle et qui rit, Julien qui vit mais que personne ne voit ni n’entend. Sauf Suzanne…

+ Saverio Tomasella psychanalyste et auteure de nombreux ouvrages dont en 2016, Les relations fusionnelles, je ne suis rien sans toi et son dernier livre en 2018 Ces amitiés qui nous transforment aux éditions Eyrolles viendra nous parler des couples fusionnels.

La bande originale de Michèle Laroque et Françoise Berléand

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook avec toutes les photos et informations des émissions !

Pour assister aux émissions, réservez ICI.