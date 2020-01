Ce matin, nous recevons les journalistes Ariane Chemin et François Krug pour la BD « Benalla et moi » (Editions du Seuil)

L'ancien responsable de la sécurité de l'Elysée, Alexandre Benalla, sort après avoir été libéré de sa détention provisoire à la prison de la Sante à Paris le 26 février 2019, après une semaine de prison. © AFP / JACQUES DEMARTHON

La bande du jour : Leila Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Tom Villa et Fanny Ruwet

Journalistes pour le quotidien Le Monde, Ariane Chemin et François Krug ont révélé et suivi l’affaire Benalla. Ils s’associent au dessinateur Julien Solé pour raconter ce feuilleton riche en rebondissements et en révélations sur les coulisses du pouvoir dans la BD "Benalla et moi" (Seuil)

Amélie Mougey journaliste et rédactrice en chef de La Revue Dessinée

