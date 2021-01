Ce matin, le médecin, réalisateur et scénariste Thomas Lilti nous présente son livre "Le Serment", paru aux éditions Grasset.

Dans son livre "Le Serment", Thomas Lilti s'interroge sur la vocation de médecin. Ancien médecin devenu réalisateur, l'arrêt du tournage sur lequel il travaillait juste avant le premier confinement l'a conduit à s'engager comme bénévole dans l'hôpital de Seine-Saint-Denis où il tournait. Ce retour soudain à cette vie de médecin, en pleine pandémie, l'amène à une réflexion sur l'engagement des soignants, l'évolution du domaine de la santé, l'éthique médicale, le réel et la fiction...

« Parfois je me demande ce qui est du domaine de la fiction et ce qui est du domaine de la réalité. Qu’est-ce que j’ai inventé pour mes personnages et qu’est-ce que j’ai vraiment vécu ? Est-ce que moi je les ai passés, mes diplômes ? J’ai des montées d’angoisse. Qu’est-ce qui prouve, là, maintenant, que je suis réellement médecin ? On pourrait essayer de trouver des gens qui voudraient témoigner pour moi. On pourrait essayer de retrouver un exemplaire de ma thèse, mais j’ai cherché et je ne sais pas où est ma thèse, elle n’est pas à la bibliothèque universitaire, j’ai appelé, ils n’ont pas de traces de ma thèse de docteur en médecine. Elle doit être quelque part chez mes parents mais la seule chose que j’ai trouvée, c’est un petit papier du médecin qui a été mon directeur de thèse, et dans son CV il y a marqué qu’il a été le directeur de la thèse de Thomas Lilti. Ça me rassure un peu, mais est-ce que cela prouve que je suis docteur en médecine ? »