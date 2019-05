Ce matin, nous recevons Claude Lelouch pour « Les plus belles années d'une vie » en salles le 22 mai.

La bande du jour : Leila Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Albert Algoud et Agnès Hurstel

Avec « Les plus belles années d'une vie », Claude Lelouch retrouve Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant. "Un homme et une femme", dont l’histoire d’amour fulgurante, inattendue, saisie dans une parenthèse devenue mythique, avait révolutionné notre façon de voir l’amour. Aujourd’hui, l’ancien pilote de course se perd un peu sur les chemins de sa mémoire. Pour l’aider, son fils va retrouver celle que son père n’a pas su garder mais qu’il évoque sans cesse. Anne va revoir Jean-Louis et reprendre leur histoire où ils l’avaient laissée…

+ Guillemette Odicino, journaliste cinéma à Télérama et France Inter vient nous parler du cinéma et de l’univers de Claude Lelouch.

La bande originale de Claude Lelouch

En 1937 : Claude Lelouch a dans les oreilles "Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux" de Ray Ventura et ses collégiens

En 1967 : Claude Lelouch écoute "Des ronds dans l'eau" de Françoise Hardy

En 1972 : Claude Lelouch écoute "Les copains d'abord" Georges Brassens

En 1977 : Claude Lelouch écoute "La dernière séance"de Eddy Mitchell

En 1988 : Claude Lelouch écoute "Isabelle" de Jacques Brel

En 2014 : Claude Lelouch écoute "Les eaux de mars" de Georges Moustaki

