Anne Parillaud est l'invitée de La Bande Originale pour nous présenter l'adaptation du "Lauréat" au théâtre Montparnasse à partir du 8 février.

Anne Parillaud, Festival du film américain de Deauville - 2014 © AFP / Charly Triballeau

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Albert Algoud et Thomas Wiesel.

La pièce :

Brillant élève tout juste diplômé, Benjamin Braddock rentre en Californie pour fêter son succès en famille. A 21 ans, il a tout pour envisager un avenir radieux et pourtant quelque chose cloche… Lors de la party organisée par ses parents en son honneur, Mrs Robinson, une amie de la famille, alcoolique notoire et ayant plus de deux fois son âge, s’offre à lui avec autant de soudaineté que de désinvolture. S’ouvre alors devant lui une porte dont il ne sait s’il s’agit d’une issue de secours ou d’une voie sans issue. Une comédie de mœurs sur l’Amérique des années 60 aussi drôle que touchante.

Avec Anne PARILLAUD, Arthur FENWICK, Marc FAYET, Françoise LÉPINE, Jean-Michel LAHMI, Adèle BERNIER

Tirée du célèbre chef d’œuvre du cinéma américain, dont elle restitue parfaitement les qualités, la pièce de Terry Johnson dépasse de loin la simple transposition de scénario et possède une théâtralité intrinsèque jubilatoire. La forme littéraire du texte est remarquable : Des phrases courtes, un rythme soutenu de bout en bout, un sens exceptionnel des fins de scènes. Terry Johnson a tiré la quintessence du film (et du roman de Charles Webb) pour écrire une pièce de théâtre à part entière, à la fois touchante, drôle et corrosive.

Au delà de l’implacable et hilarante comédie de mœurs sur l’ «upper class» américaine des années soixante, la pièce donne à voir des personnages luttant, chacun à leur manière, pour s'échapper d'un destin qui semble avoir été tracé pour eux sans autre alternative. Cette lutte pour s’affranchir des carcans moraux et sociétaux, ce refus de renoncer à soi-même, cette aspiration à un bonheur qui ne serait pas dicté par un modèle dont on pressent confusément l’obsolescence a de quoi toucher, aujourd’hui plus que jamais, le plus grand nombre.

Avec une distribution resserrée, faisant la part belle tant au Glamour qu’à l’humour nous nous attacherons à faire coexister délicatesse d’interprétation, force psychologique et comique de situation. Tout en conservant le contexte des années soixante, nous nous appliquerons, en outre, à tirer un trait d’union subtil entre cette époque et la notre par nos choix scénographiques, visuels ou musicaux. Il nous importe notamment que le dispositif scénique soit ludique, symboliste et surtout rapide dans sa mise en œuvre afin de ne pas alourdir la représentation et accompagner avec fluidité le rythme enlevé de l’écriture.

Utilisant les outils spécifiques de la représentation scénique, nous travaillerons ainsi à faire de ce grand classique cinématographique (dont nous allons fêter le cinquantenaire en 2018) un grand classique théâtral. Il en a, à n’en pas douter, les qualités fondamentales, comme toutes les grandes histoires.

Stéphane COTTIN - metteur en scène

(source : site du Théâtre Montparnasse)

David Mikanowski, journaliste, viendra nous parler du film culte qu’est « le Lauréat ».

La bande originale d'Anne Parillaud en 4 dates :

