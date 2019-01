Ce matin, nous recevons l'auteur Philippe Besson pour son dernier livre "Un certain Paul Darrigrand" (Editions Julliard)

Portrait de l'écrivain, dramaturge et scénariste Philippe Besson le 30 mai 2017. © AFP / JOEL SAGET

La bande du jour : Leila Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Albert Algoud et Agnès Hurstel

Résumé "Un certain Paul Darrigrand" (Editions Julliard) :

Cette année-là, j’avais vingt-deux ans et j’allais, au même moment, rencontrer l’insaisissable Paul Darrigrand et flirter dangereusement avec la mort, sans que ces deux événements aient de rapport entre eux. D’un côté, le plaisir et l’insouciance ; de l’autre, la souffrance et l’inquiétude. Le corps qui exulte et le corps meurtri. Aujourd’hui, je me demande si, au fond, tout n’était pas lié.

Après Arrête avec tes mensonges, Philippe Besson poursuit son dialogue avec les fantômes de sa jeunesse et approfondit son souci d’exprimer sa vérité intime.

+ Jean-Christophe Mino médecin, chercheur senior au Département interdisciplinaire des soins de support en oncologie pour le patient à l'institut Curie et auteur avec Céline Lefève de nombreux ouvrages dont en 2016, Vivre après un cancer, favoriser le soin de soiaux éditions Dunod qui viendra nous parler du retour à la vie active après une maladie grave.

La bande originale de Philippe Besson

