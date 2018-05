Saphia Azzeddine et Charlotte Gabris sont à l'affiche de "Demi-sœurs" réalisé par Saphia Azzeddine et François-Régis Jeanne, en salles le 30 mai, et viennent le présenter dans La Bande Originale.

Saphia Azzedine et Charlotte Gabris © Getty / Foc Kan / Marc Piasecki

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Albert Algoud et Frédérick Sigrist.

Camille Rochet, psychothérapeute, viendra parler de l’héritage : comment le vit-on ?

La bande originale de Charlotte Gabris et Saphia Azzeddine en 3 dates :

"The way we were", Barbara Streisand

"Millionaire", Kelis

