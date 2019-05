Ce matin, nous recevons Julie Ferrier pour « A ma place vous Ferrier quoi ? » à partir du 4 juin au Théâtre de l’Atelier.

Julie Ferrier pour « A ma place vous Ferrier quoi ? » © AFP / CHARLY TRIBALLEAU

La bande du jour : Leila Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Albert Algoud et Marina Rollman

Dans une humeur jubilatoire et délirante, la pétillante Julie Ferrier met en scène un cabaret foutraque mêlant danse, chant, dressage et autres arts burlesques… ! « A ma place vous Ferrier quoi ? » à partir du 4 juin au Théâtre de l’Atelier.

+ Philippe Mellot,journaliste et auteur, spécialiste du Paris du XIXème siècle, il est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages, avec entre autres, Paris sens dessus-dessous et Paris Disparu, et La Vie Secrète de Montmartre et les Montmatrois, la vie de famille aux éditions Omnibus vient nous parler des cabarets d’hier et d’aujourd’hui.

La bande originale de Julie Ferrier

"I Got Life" extrait de la bande originale du film Hair de Milos Forman

En 1990 : Julie Ferrier écoute "" de Prince

