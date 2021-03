Ce matin, nous recevons la comédienne et réalisatrice Zabou Breitman et le comédien Nicolas Duvauchelle pour nous présenter la série "Un homme d'honneur", diffusée sur TF1.

Richard Altman, juge droit et respecté, voit sa vie basculer lorsque son fils Lucas commet un délit de fuite en laissant un motard pour mort. Richard pousse son fils à se dénoncer mais se rend compte que la victime n'est autre que le fils d'un puissant mafieux et que Lucas signerait son arrêt de mort en se livrant aux autorités. Prêt à tout pour sauver son fils, il va renier tous ses idéaux, mettre le doigt dans un engrenage infernal et entamer une réelle descente aux enfers.

La bande originale de Zabou Breitman et Nicolas Duvauchelle

En 2003, Zabou Breitman écoutait "Manhattan-Kabul" de Renaud et Axelle Red et Nicolas Duvauchelle écoutait "I need you" du groupe The Ethiopians.

