Ce matin, la danseuse, comédienne, scénariste et réalisatrice, Andréa Bescond nous présente son livre pour enfants « Et si on se parlait ? »

La danseuse et comédienne Andrea Bescond à Paris le 16/04/2019 © Getty / Eric Fougere/Corbis

Dans « Et si on se parlait ? » édité chez Harper Collins, Andréa Bescond avec les illustrations de Mathieu Tucker propose un ouvrage ludique et joyeux qui ouvre le dialogue entre les petits et les grands.

Lyes Louffok, membre du Conseil National de la protection de l'enfance et auteur du livre "Dans l'enfer des foyers" (J'ai lu)

La bande originale d’Andréa Besond

1994 : "Streets of Philadelphia" de Bruce Springsteen

: "Streets of Philadelphia" de Bruce Springsteen 2009 : "Uptown funk" de Mark Ronson feat Bruno Mars

: "Uptown funk" de Mark Ronson feat Bruno Mars 2014 : "Petite Fille" de JÖZ (Alvina Lanselle)

