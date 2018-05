Lambert Wilson est à l'affiche de "Volontaire" réalisé par Hélène Fillières en salles le 6 juin et vient le présenter dans La Bande Originale. Cigarettes After Sex sera en live pour trois titres.

Lambert Wilson, festival de Cannes 2017 © AFP / Valéry Hache

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Albert Algoud et Alison Wheeler.

Cigarettes After Sex sera en live pour trois titres :"Sunsetz", "Sweet", et la reprise de "Keep on loving you" de REO Speedwagon.

La bande originale de Lambert Wilson en 3 dates :

