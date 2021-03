Ce matin, nous recevons l'autrice, compositrice et interprète Lou Doillon pour son EP autoproduit "Look At Me Now" et pour ses illustrations du livre "Just Kids" de Patti Smit, réédité à l'occasion des 90 ans des éditions Denoël.

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan et Guillermo Guiz !

Enregistré au studio Pigalle avec ses musiciens au retour de sa tournée australienne, chargé de l'énergie du live, l'EP de Lou Doillon "Look At Me Now" offre trois titres rock, intimes et singuliers.

En parallèle, la chanteuse nous présente ses illustrations à l'encre fine parues dans la réédition du livre de Patti Smith "Just Kids" suite aux 90 ans des éditions Denoël.

Olivier Rubinstein : agent littéraire, il a créé sa propre agence littéraire en 2016. A l’époque de la sortie de "Just Kids", il était directeur des éditions Denoël, et publie la version française de la biographie de Patti Smith.

La bande originale de Lou Doillon

En 2012, Lou Doillon écoutait "Get gone" de Fiona Apple.

