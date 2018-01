Laetitia Dosch et Félix Moati sont les invités de La Bande Originale. Ils sont à l'affiche de "Gaspard va au mariage" au cinéma dès aujourd'hui.

Félix Moati et Laetitia Dosch © AFP / Thomas Samson / Anne-Christine Poujoulat

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Albert Algoud et Guillermo Guiz.

Après s'être tenu prudemment à l'écart pendant des années, Gaspard, 25 ans, doit renouer avec sa famille à l'annonce du remariage de son père. Accompagné de Laura, une fille fantasque qui accepte de jouer sa petite amie le temps du mariage, il se sent enfin prêt à remettre les pieds dans le zoo de ses parents et y retrouver les singes et les fauves qui l'ont vu grandir... Mais entre un père trop cavaleur, un frère trop raisonnable et une sœur bien trop belle, il n'a pas conscience qu'il s'apprête à vivre les derniers jours de son enfance. (Source : Allociné)

Dana Castro, psychologue-clinicienne et psychothérapeute, viendra nous parler des relations fraternelles.

La bande originale de Félix Moati et Laetitia Dosch en 3 dates :

"Comme c'est dur d'être juif à Noël", South Park

"8 Mile", Eminem

"Dans ma ville on traîne", Orelsan

