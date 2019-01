Pierre Arditi et Michel Leeb sont nos invités ce matin pour la pièce « Compromis » de Philippe Claudel au Théâtre des Nouveautés.

La bande du jour : Leila Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Tom Villa et Guillermo Guiz

Résumé de « Compromis » au Théâtre des Nouveautés.

Deux amis de trente ans dans un appartement vide. L'un, (Pierre Arditi) est un comédien médiocre, l'autre (Michel Leeb) un dramaturge raté. Le premier vend son appartement et a demandé au second d'être présent lors de la signature du compromis, pour rassurer l'acheteur. Car s'il écrit de très mauvaises pièces, il a tout de même un visage rassurant. C'est sa grande qualité. On attend l'acheteur. D'ailleurs, acheteur ou pigeon ? En l'attendant on parle. On se flatte. On se caresse. On se moque. On se taquine. Cela glisse peu à peu. On se blesse en se lançant à la face ce que l'on retient depuis longtemps. Et l'acheteur finit par arriver, qui va assister à un règlement de comptes, farcesque mais sans concession, entre les deux amis. Va-t-il en demeurer le spectateur, en devenir l'arbitre ou en être au final la seule victime ?

+ Michel Erman philosophe et universitaire, professeur de langue et de littérature françaises à l'université de Bourgogne, auteur du livre « Le lien d’amitié » (Plon)

La bande originale de Pierre Arditi et Michel Leeb

