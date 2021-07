Ce matin, nous recevons la réalisatrice Yamina Benguigui et la comédienne et réalisatrice Hafsia Herzi pour le film "Soeurs" de Yamina Benguigui, en salles à partir du 30 juin.

Hafsia Herzi et Yamina Benguigui © JACOPO RAULE / POOL/EPA/Newscom/MaxPPP et Stephane Cardinale - Corbis/Getty

La bande : Leïla Kaddour-Boudadi, Daniel Morin, Tanguy Pastureau, Morgane Cadignan, Gérémy Crédeville et Agnès Hurstel !

Depuis trente ans, trois sœurs franco-algériennes, Zorah, Nohra et Djamila vivent dans l'espoir de retrouver leur frère Rheda, enlevé par leur père et caché en Algérie. Alors qu'elles apprennent que ce père est mourant, elles décident de partir toutes les trois le retrouver en Algérie dans l'espoir qu'il leur révèle où est leur frère. Commence alors pour Zorah et ses sœurs une course contre la montre dans une Algérie où se lève le vent de la révolution.

Georges Parastatis : avocat spécialiste en droit pénal international.

La bande originale de Yamina Benguigui et Hafsia Herzi

En 1985, Yamina Benguigui écoutait « Scatterlings of Africa » de Johnny Clegg and Savuka et « Belle île en mer, Marie-Galante » de Laurent Voulzy, et Hafsia Herzi écoutait « Elle imagine » des frères Nacash.

En 1997, Yamina Benguigui écoutait « Ya Rayah » de Rachid Taha.

En 2007, Yamina Benguigui écoutait « Viva la vida » de Coldplay et Hafsia Herzi écoutait « Délivrance » de Nawel Ben Kraïem.

En 2012, Yamina Benguigui écoutait « My Way » de Nina Simone et Hafsia Herzi écoutait « Positif » Matt Houston.

