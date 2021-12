Ce matin, nous recevons Miou-Miou et Michel Vuillermoz pour "Nona et ses filles" le 2 décembre sur Arte.

Miou-Miou et Michel Vuillermoz © Getty / Sylvain Lefevre et Arnold Jerocki

Miou-Miou interprète une militante féministe qui tombe enceinte à 70 ans. Ses filles, jouées par Valérie Donzelli, Clotilde Hesme et Virginie Ledoyen, décident de s’installer chez elle. Signée Valérie Donzelli, “Nona et ses filles” est une série familiale tendre et décalée sur la maternité et les tourments féminins. En replay sur arte.tv. Sur ARTE, les jeudis à 20h55 du 2 au 16 décembre 2021.

+ Le Dr Joëlle Belaïsch-Allart, cheffe du service de gynécologie-obstétrique de l’hôpital de Saint Cloud et présidente du Collège national des gynécologues-obstétriciens.

La bande originale de Miou-Miou et Michel Vuillermoz

Miou-Miou

1964 Les Chaussettes Noires "Dactylo Rock"

Les Chaussettes Noires "Dactylo Rock" 1986 Mozart "Les Noces de Figaro - ouverture"

Mozart "Les Noces de Figaro - ouverture" 2017 Orelsan "Basique"

Michel Vuillermoz

1969 Gribouille "Si tu savais Paris"

Gribouille "Si tu savais Paris" 1986 Queen "Bohemian Rhapsody"

Queen "Bohemian Rhapsody" 2018 "Au Feu Les Pompiers"

