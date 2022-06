Ce matin, nous recevons Richard Gasquet pour "A revers et contre tout" aux éditions Stock.

C’est ma botte secrète, ma marque de fabrique, la signature de l’artiste : un revers classique, à une main, comme un parfum de romantisme concédé au gré d’un parcours parfois sinueux et tourmenté. "My backhand" insistent mes amis anglais qui, à Wimbledon, m’ont toujours réservé un accueil privilégié en raison de ce geste que je maîtrise depuis l’enfance. C’est grâce à lui que je me suis fait une place au soleil. Grâce à lui que j’ai gagné une réputation. Ce constat est peut-être exagéré, il est peut-être réducteur, mais correspond aussi la stricte vérité.