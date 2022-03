Ce matin, nous recevons Jean-Charles de Castelbajac pour "Le peuple de demain" son exposition au Centre Georges Pompidou.

Jean-Charles de Castelbajac © Getty / Foc Kan

Après JR, Claude Closky, Françoise Pétrovitch et Yaacov Agam, le Centre Pompidou invite l’artiste Jean-Charles de Castelbajac à concevoir une exposition-atelier pour permettre aux enfants de découvrir et expérimenter son univers artistique poétique et chromatique. À partir de 4 ans et pour tous ceux qui ont gardé une âme d'enfant.

L'exposition "Le peuple de demain" c'est au Centre Georges Pompidou, à Paris, jusqu'au 9 mai 2022.

+ Selma Toprak-Denis, directrice adjointe des publics et chef de service de la médiation culturelle du Centre Pompidou.

La Bande Originale de Jean-Charles de Castelbajac

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émission