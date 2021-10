Ce matin, nous recevons la Zabou Breitman pour la pièce "Dorothy" au Théâtre de la Porte Saint-Martin

Zabou Breitman à Paris en 2020 © Getty / Stephane Cardinale

C’est l’histoire d’une femme, Dorothy Parker. C’était il y a longtemps. C’est maintenant.

L’histoire d’une résistante, d’une autrice, romancière, critique de théâtre, scénariste, grande plume du fameux The New Yorker.

Mais elle est poétique, dramatique et terriblement drôle. Jusque dans son ultime instant, et même après : la dépose de ses cendres le 22 Août 2020 dans un cimetière New yorkais. Zabou Breitman fait revivre cette femme hors du commun en s’appuyant sur 5 de ses plus fortes nouvelles.

La bande originale de Zabou Breitman

1987 Stephan EIcher "Combien de temps"

2000 Eminem "Stan"

2013 Stromae "Formidable"

2014 Christine and the queen "Christine"

