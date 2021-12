Ce matin, nous recevons Eddy Mitchell pour son nouvel album "Country rock", paru chez Polydor.

Eddy Mitchell © AFP / Christophe Ena

Eddy Mitchell est de retour avec son 39ème album studio 'Country Rock. L'artiste aborde des thèmes de société bien actuels ou encore des thèmes très personnels. A l’instar du premier extrait 'Un Petit Peu d’Amour', une interprétation tout en délicatesse et pleine d’émotion, pour un morceau dans lequel Eddy Mitchell se livre comme jamais.

Autour d’Eddy, on retrouve ses compagnons fidèles tels Pierre Papadiamandis et Basile Leroux, ainsi que ses amis musiciens américains de renommée internationale : Charlie McCoy, Bill Payne, Russ Hicks et Bernie Dresel.

La bande originale d'Eddy Mitchell

1954 Bill Haley & His Comets "Rock around the clock"

Bill Haley & His Comets "Rock around the clock" 1964 Tom Jones "What's New Pussycat"

Tom Jones "What's New Pussycat" 1993 Otis Redding "Try a Little Tenderness"

Otis Redding "Try a Little Tenderness" 2009 The Gil Evans Orchestra "Voodoo Chile"

