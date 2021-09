Ce matin nous recevons l'humoriste et comédienne Florence Foresti, marraine de l'Institut Women Safe & Children

Précurseur dès 2014 d’une méthodologie unique de prise en charge, l’Institut Women Safe & Children est un lieu d’accueil, d’écoute et d’accompagnement pluridisciplinaire pour les femmes et des enfants victimes de toutes formes de violences, quel que soit le lieu de leur perpétration.

Les missions :

• Accompagner des femmes et des enfants victimes de violences grâce à une méthodologie pluridisciplinaire unique.

• Former et sensibiliser pour favoriser la connaissance des causes des violences comme de leurs conséquences, ainsi que de leurs différentes formes.

• Informer par l’intermédiaire du plaidoyer, de la communication, de la presse et d'évènements.

• Dupliquer notre dispositif pour accroître nos capacités d’accueil en France métropolitaine et outre-mer.

Frédérique MARTZ est co-fondatrice et Directrice Générale de Women Safe & Children

La bande originale de Florence Foresti

1998 Tarkan "Simarik"

Tarkan "Simarik" 2006 Amine "J’voulais"

Amine "J’voulais" 2008 Zaho "C’est chelou"

Zaho "C’est chelou" 2012 O-Zone "Dragostea Din Tei"

