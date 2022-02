Ce matin, nous recevons Mélanie Page et Arthur Jugnot pour "Black Comedy" au théâtre du Splendide à partir du 21 janvier.

Mélanie Page et Arthur Jugnot © Getty / Laurent Viteur et Eric Fougère

Dans ce classique anglais de la comédie, totalement burlesque et déjanté de Peter Shaffer, la grande soirée organisée en l'honneur d'un éminent collectionneur d'art va virer au désastre suite à une panne de courant qui plonge tout un immeuble dans le noir.

Black Comedy, c'est une pièce où le spectateur voit tout ce qu'il n'est pas censé voir... Et il a bien de la chance. C'est un colin-maillard chaotique, une pièce chorale où personne ne tient plus debout. Une course effrénée contre la montre où rien ne se passe comme prévu.

Black Comedy nous confirme une chose : dans le noir, tout est possible. Surtout le pire.

Une farce de Peter Shaffer, mise en scène par Grégory Barco avec Arthur Jugnot, Virginie Lemoine, Mélanie Page, Laurent Richard, Bertrand Degrémont, Anouk Viale et Rémy Roubakha.

"Black Comedy" c'est au théâtre du Splendide à Paris, jusqu'au 4 juin 2022.

+ Didier Roche, serial entrepreneur, business angel, conférencier, associé fondateur des restaurants, SPAs et boutiques "Dans Le Noir?" et enfin président d’Ethik connection.

La Bande Originale de Mélanie Page et Arthur Jugnot

Mélanie Page

1999 Natalie Imbruglia "Torn"

Natalie Imbruglia "Torn" 2001 Gorillaz "Clint Eastwood"

Gorillaz "Clint Eastwood" 2006 Gnarls Barkley "Crazy"

Arthur Jugnot

1999 Renaud "La pêche à la ligne

Renaud "La pêche à la ligne 2001 Raggasonic "Aiguisé comme une lame"

Raggasonic "Aiguisé comme une lame" 2006 Tété "A la faveur de l'automne"

