Ce matin, nous recevons Raphaël Haroche pour le livre "Une éclipse" Gallimard.

Raphael © Radio France

Après avoir remporté le prix Goncourt de la nouvelle en 2017 avec "Retourner à la mer", Raphaël Haroche publie un recueil de douze textes tout aussi éclatants de maîtrise. Avec une grande finesse et un sens de l'absurde comme du tragique, il a l'art d'explorer l'âme humaine dans ses minuscules défauts. Qu'il s'agisse d'un couple qui se défait, d'un enfant à qui on a volé l'insouciance, d'un joueur de tennis ayant abdiqué ses ambitions de jeunesse ou d'une femme invisible aux yeux de la société, tous ses personnages semblent impuissants face aux dégâts du quotidien et du temps qui va. Mais les thèmes les plus graves vont de pair avec une célébration de la nature, du bonheur fugitif de vivre et d'une tendresse cachée parfois là où on ne l'attendait pas. Cette galerie de personnages en situation de crise est donc avant tout une vision sensible de notre monde, un monde incertain où la réalité prend souvent l'aspect d'un rêve éveillé.

"Une éclipse" a paru aux éditions Gallimard.

+ Baptiste Liger, rédacteur en chef de Lire Magazine littéraire.

La bande originale de Raphaël Haroche

2000 Elliot Smith "Everything Means Nothing To Me"

2007 Cesaria Evora ft. Salif Keita "Yamore"

2012 The Langley Schools Music Project "God Only Knows"

2016 Caetano Veloso "Sozinho"

