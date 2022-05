Ce matin, nous recevons Louis Bertignac pour "Jolie petite histoire", aux éditions Le Cherche Midi.

Louis Bertignac © AFP / Joël Saget

"Avant d’acheter ce livre, vous voulez savoir si, dans cette jolie petite histoire, il est question de Téléphone. De mes relations avec les autres membres du groupe. De mes histoires avec Corine, Carla Bruni, les Rolling Stones, Jimmy Page, Prince et tant d’autres.

Vous pouvez cocher toutes les cases.

Vous pouvez aussi cocher la case sexe, drogues et rock’n’roll.

Mais vous pouvez lire ce livre pour d'autres raisons. Car cette "Jolie petite histoire" est une histoire d'amour.

Prenez le temps des préliminaires et savourez les caresses. La caresse de parents magnifiques. La caresse de mes mains sur les manches des guitares, de la musique qui m'a sauvé la vie, des voyages en Inde, au Népal ou à Essaouira.

La caresse de l'amitié. Les caresses de celle qui écrit avec moi les chapitres à venir.

Les caresses des regards des musiciens sur scène et des spectateurs à la fin des concerts, et celles de toutes les rencontres qui ont fait cette jolie petite histoire. "

Louis Bertignac

"Jolie petite histoire" a paru aux éditions Le Cherche Midi.

+ Laurent Jaoui, écrivain et journaliste. Il a écrit récemment "Hérouville, le château hanté du rock" aux éditions Castor Astral et en 2010, "Rock français (1977-83) : Chronique d'un rendez-vous manqué" aux éditions Autour du livre.

La Bande Originale de Louis Bertignac

1968 The Rolling Stones "Gimme Shelter"

The Rolling Stones "Gimme Shelter" 1975 The Beatles "While My Guitar Gently Weeps"

The Beatles "While My Guitar Gently Weeps" 1986 Prince "Purple Rain"

Prince "Purple Rain" 1993 Eric Clapton "Tears in Heaven"

Eric Clapton "Tears in Heaven" 2002 Bruce Springsteen "Streets of Philadelphia"

Bruce Springsteen "Streets of Philadelphia" 2015 Blackberry smoke "Holding All the Roses"

