Ce matin, nous recevons Michel Boujenah pour "L'avare" de Molière à partir du 15 janvier au Théâtre des Variétés.

Michel Boujenah © AFP / Fethi Belaid

A partir du 15 janvier, Michel Boujenah monte sur les planches du théâtre des Variétés à Paris pour y interpréter Harpagon. Un personnage qui n’aime que son argent et soupçonne tout le monde de vouloir le lui voler. Pour marier ses deux enfants, il a fait le choix d’une riche veuve pour son fils Cléante et pour sa fille, Élise, du seigneur Anselme, un homme mûr, noble et fort riche. Harpagon est pressé de caser ses enfants pour épouser lui-même une jeune fille pauvre, Mariane, dont la beauté l’a charmé…

+ Georges Forestier, professeur de littérature à l'université Paris-Sorbonne (Paris IV) et auteur de "Molière" une biographie paru aux éditions Gallimard. Il fait partie de l’organisation générale du lancement de la plateforme Moliere2022.org

La bande originale de Michel Boujenah

1967 Bob Dylan "Mr. Tambourine man"

Bob Dylan "Mr. Tambourine man" 1972 Crosby, Stills, Nash & Young "Ohio"

Crosby, Stills, Nash & Young "Ohio" 1993 Raoul Journo "Zine Elbedouia"

Raoul Journo "Zine Elbedouia" 2003 Gilbert Bécaud "C'est en septembre"

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émission