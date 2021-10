Ce matin, nous recevons Audrey Lamy et Jean-Paul Rouve pour le film "Le trésor du petit Nicolas" en salle le 20 octobre.

Jean-Paul Rouve et Audrey Lamy à la première de "Le Trésor Du Petit Nicolas" - Le Grand Rex - 2021 © Getty / Laurent Viteur

Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, l’école, mais surtout, sa bande de copains. Ils s’appellent Les Invincibles, mais ils sont avant tout inséparables. Du moins le pensent-ils. Car quand Papa reçoit une promotion et annonce que la famille doit déménager dans le sud de la France, le petit monde de Nicolas s’effondre.

Comment imaginer la vie sans ses meilleurs amis ? Sans les croissants d’Alceste, les lunettes d’Agnan, les bêtises de Clotaire, loin de leur cher terrain vague ? Aidé par ses copains, Nicolas se met en quête d’un mystérieux trésor qui pourrait lui permettre d’empêcher ce terrible déménagement.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Marie-Claude Gavard est psychiatre, auteur de nombreux livres, dont "Mais qu'est ce qui se passe dans ma tête ?" aux éditions Marabout.

La bande originale de Audrey Lamy et Jean-Paul Rouve

Audrey Lamy

1981 The Beatles "Come together"

2001 Ike & Tina Turner "Proud Mary"

2010 Véronique Sanson "Chanson sur ma drôle de vie"

2018 Aretha Franklin & Eurythmics "Sisters are doin it for themselves"

Jean-Paul Rouve

1981 Renaud "Dans mon HLM"

Renaud "Dans mon HLM" 2001 Patrick Bruel "Le plus beau de Saint-Jean"

Patrick Bruel "Le plus beau de Saint-Jean" 2011 Alain Souchon "Foule Sentimentale"

Alain Souchon "Foule Sentimentale" 2018 Jean-Jacques Goldman "On ira"

►► Retrouvez la Bande Originale sur notre page Facebook et sur notre compte Instagram avec toutes les photos et informations des émissions !